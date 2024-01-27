Матвиенко назвала историческим и нравственным актом признание блокады Ленинграда геноцидом

По словам председателя Совета Федерации, одна из задач современного общества заключается в том, чтобы эта трагедия не повторялась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Признание блокады Ленинграда геноцидом является не столько юридическим, сколько историческим и нравственным актом. Такое мнение в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище высказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Очень важно передавать эту память из поколения в поколение, таким преступлениям нет срока давности. Как вы знаете Санкт-Петербургский городской суд принял решение о признании блокады Ленинграда войсками нацистской Германии геноцидом. Мне кажется, это не просто юридический акт, это исторический, нравственный акт для того, чтобы мы все помнили и знали, что тогда происходило в годы войны, самой страшной войны в истории человечества", - сказала она.

По ее словам, одна из задач современного общества - сделать все, для того чтобы эта трагедия не повторялась, а для этого надо свято чтить память тех, кто ценой своей жизни защитил Ленинград.

"Для ленинградцев это святой день, святая память и слава Богу, что еще живы свидетели тех страшных событий, блокадники, те, кто защищал этот город - им наша непомерная благодарность. Наша ответственность перед ними - чтобы никогда таких страшных преступлений больше не было в мире", - подчеркнула Матвиенко.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады.