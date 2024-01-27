Делегация штаба ОДКБ из разных стран почтила память защитников блокадного Ленинграда

Начальник штаба Андрей Сердюков отметил, что защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беззаветное мужество и героизм

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Делегация Объединенного штаба ОДКБ с офицерами из разных стран во главе с начальником штаба генерал-полковником Андреем Сердюковым приняла участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Офицеры Объединенного штаба ОДКБ, среди которых представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, отдали дань памяти павшим воинам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны", - сказал Щегрикович.

"Защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беззаветное мужество и героизм. Память о таких днях должна передаваться из поколения в поколение. Мы чтим и гордимся нашей общей историей", - приводятся в сообщении слова Сердюкова.

27 января исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться как День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.