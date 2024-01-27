Хабаровский край, Приамурье и Тува признали лучшими регионами для создания новых лесов

Как отметил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, в России более 1,5 млн га лесных прогалин и пустырей, которые нуждаются в восстановлении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лучшими регионами России для посадки деревьев, которые приживутся и создадут новые леса, являются Хабаровский край, Амурская область и Тува. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Самый перспективный с точки зрения посадок и выращивания леса Хабаровский край можно засадить лиственницами, елями, кедрами и соснами на 732 тыс. га. На втором месте Амурская область - 405 тыс. га нуждаются в лиственнице, кедре и сосне. Следом - Республика Тыва (75,5 тыс. га), Приморский край (40,1 тыс. га), где вперемешку с хвойными деревьями нужно сажать березы. Замыкают пятерку регионов Волгоградская область, где на 36 тыс. га хорошо себя будут чувствовать вязы, тополя и белые акации - деревья-рекордсмены по пользе для окружающей среды", - заявил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в России 20 регионов с внушительными площадями лесных прогалин и пустырей, которые самостоятельно лесом покрыться не смогут, - более 1,5 млн га. Если их засадить правильными породами, то в перспективе только 1 га рукотворного леса сможет ежегодно поглощать более 10 тонн углекислого газа и обеспечивать кислородом 300 человек. В России несколько инструментов воссоздания лесов: климатические проекты, обязательное восстановление, акции по посадке деревьев.

Лесовосстановление проводят компании, вырубающие лес в ходе своей деятельности: преимущественно нефтяники, энергетики и строители дорог. По закону нужно посадить ровно столько, сколько вырублено, таким образом компенсируется причиненный природе ущерб. Закон обязывает не только посадить, но и три года ухаживать за деревьями. Ежегодно обязательства по компенсационному лесовосстановлению составляют в среднем 150 тыс. га.

Кроме того, предприятия и добровольцы проводят ежегодно десятки различных мероприятий по высадке деревьев. С точки зрения привлечения внимания к проблеме лесовосстановления такие акции имеют неоспоримую ценность. Но чаще всего большинство высаженных сеянцев гибнет из-за отсутствия или низкого качества подготовки почвы, несоблюдения технологии посадки и последующего ухода. Добровольцы ежегодно засаживают порядка 25 тыс. га.

"Климатические проекты по разведению лесов - относительно новое природное решение, обладающее рядом дополнительных преимуществ. Они буквально развязывают инициаторам руки при выборе территории и породного состава будущих лесов, поощряя создание смешанных лесов с высоким уровнем видового разнообразия. Первый климатический проект по созданию лесов реализуется на Сахалине, его спроектировал Рослесинфорг для Ванинского центра лесоводства. Перспективная площадь для создания лесов - 1,5 млн га", - уточнил Федоров.