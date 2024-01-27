В Русском музее открылась выставка блокадных художников

В числе первых посетителей - министр культуры РФ Ольга Любимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл для посещения масштабную выставку работ художников блокадного Ленинграда. В числе первых посетителей - министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент ТАСС.

"Это десятки уникальных работ, летопись того времени. С фотографической точностью, порой, чуть пронзительнее, чем это могла сделать камера, те художники творили и подчас думали, что это, возможно, единственное, что останется в качестве памяти об их существовании", - сказала Любимова журналистам после осмотра выставки.

На выставке "Помним!" к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Русский музей показал более 200 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Многие работы представлены публике впервые. Выставка будет работать до 7 апреля.

"Подобного рода проект важен не только для профессионального сообщества, которое годами не имело возможности увидеть эти работы, собранные вместе. Этот проект важен и дорог для каждого из нас - от самых маленьких посетителей, которые будут приходить сюда со своими учителями, бабушками и дедушками. Нам важно, что у нас есть возможность сделать подарок и самим блокадникам, ленинградским семьям", - сказала министр культуры.