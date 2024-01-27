27 января, 14:07
Блокада Ленинграда

Эксперт: открытие мемориала жертвам нацизма выражает неприятие этого явления

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева отметила также важную роль проекта "Без срока давности", который "позволяет сохранить правду об истинной, человеконенавистнической сути нацизма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Открытие мемориала мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, - которое состоится в Гатчинском районе Ленинградской области, выражает неприятие нацизма в российском обществе. Об этом ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный архивист России Елена Малышева.

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"Открытие сегодня мемориального комплекса [в Гатчинском районе Ленинградской области] - это не только дань памяти миллионам мирных советских граждан, кто погиб от рук нацистов и их пособников. Это выражение позиции нашей страны, нашего общества - неприятие и осуждение нацизма в любых его проявлениях, в исторической ретроспективе и современной геополитической ситуации", - сказала Малышева.

Она отметила и важную роль проекта "Без срока давности", который "позволяет сохранить правду об истинной, человеконенавистнической сути нацизма". "Правовая оценка им уже дана и на международном трибунале в Нюрнберге, и в ходе судебных процессов последних лет - это однозначно геноцид советского народа", - добавила собеседник агентства.

"Появление сейчас таких образов исторической памяти, как мемориал мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны и памятная доска на Пискаревском кладбище о признании судом блокады Ленинграда геноцидом, уничтожившим более 1 млн людей, очень важно и для дня сегодняшнего, и, главное, для будущего", - заключила Малышева.

Мемориал, посвященный советским мирным жителям, ставшим жертвами нацистов в годы Великой Отечественной войны, создан рядом с местом, где располагался детский концентрационный лагерь. Проект реализован по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества и получил поддержку президента России Владимира Путина. На вершине стелы комплекса установлена фигура матери с детьми, а внизу выполнена масштабная скульптурная композиция, изображающая мирных жителей, погибших от рук нацистов. 

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