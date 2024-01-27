S7 отправила пассажиров рейса Москва - Анталья резервным бортом

Командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 направила пассажиров рейса S7 3739 Москва - Анталья резервным бортом с 4-часовым отставанием от расписания, следует из комментария авиакомпании. Утром в субботу пилоты рейса приняли решение прервать взлет, пассажиры некоторое время ожидали в аэропорту Домодедово замены борта, передавал корреспондент ТАСС с места событий.

"27 января рейс S7 3739 Москва - Анталья вылетел с задержкой по техническим причинам. Командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами. На замену был подготовлен резервный борт. Рейс вылетел в 12:29 из аэропорта Домодедово. Пассажиры ожидали вылета в терминале аэропорта, им предоставлялись напитки и питание", - отметили в авиакомпании.

По расписанию самолет должен был отправиться в 07:55 мск, следовательно, рейс был задержан на 4,5 часа.