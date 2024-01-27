В Душанбе почтили память погибших при блокаде Ленинграда

Посол РФ Семен Григорьев отметил, что долгом современного поколения является передать память о событиях блокады Ленинграда потомкам

ДУШАНБЕ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Таджикистане, военнослужащие 201-й военной базы, соотечественники и представители ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Аллее героев на территории базы в Таджикистане в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда и 80-й годовщины присвоения 201-й дивизии почетного наименования "Гатчинская".

"Состоялись церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее героев 201-й российской военной базы, награждения военнослужащих, а также торжественное шествие личного состава", - сообщили в посольстве по итогам мероприятия.

На мероприятии выступил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев, который отметил, что долгом современного поколения является передать память о событиях блокады Ленинграда потомкам. "Снятие блокады Ленинграда стало важным событием Великой Отечественной войны. Тяжелейшие 872 дня обороны города, нечеловеческих испытаний, героизм его защитников и жителей навсегда останутся в памяти народа нашей страны. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить город осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан", - приводятся в сообщении слова Григорьева.

Также мероприятие было посвящено 201-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году в Тосненском районе Ленинградской области и участвовала в боях за освобождение Гатчины и еще более 50 населенных пунктов. За мужество личного состава в боях 27 января 1944 ей было присвоено почетное наименование "Гатчинская". На мероприятии командир соединения Андрей Марушкин наградил военнослужащих медалями, грамотами и ценными подарками.

Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода также принял участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге. "Глава дипмиссии возложил венок в память офицерам, солдатам и всем погибшим в блокаде Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище", - сообщили в посольстве Таджикистана в России. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что жертвы таджикского народа в Великой Отечественной войне, в том числе в снятии блокады Ленинграда, вписаны в историю Таджикистана и служат примером для будущих поколений. По данным посольства, более 12 тыс. граждан из Таджикистана были удостоены медали "За оборону Ленинграда".

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее число ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.