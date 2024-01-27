В Лондоне прошла памятная церемония по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что такие церемонии также пройдут в Манчестере

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин принял участие в памятной церемонии по случаю 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Как передает корреспондент ТАСС, к мероприятию, которое прошло у советского военного мемориала в Лондоне, присоединились десятки русскоязычных жителей королевства.

"Это событие по праву завоевало свое место в мировой истории. Немецкие фашисты пытались стереть город с лица земли, уничтожить все его население за счет ликвидации запасов продовольствия и подвоза. Это им не удалось. Эти планы провалились. Освобождение [Ленинграда] стало прологом к наступлению советских войск на северо-запад, а потом и на весь европейский театр военных действий. Это важно, это большой урок истории", - сказал Келин.

Посол отметил, что церемонии по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда также пройдут в Манчестере. "Сегодня большой день, многие наши дипломаты ездят по стране и вручают памятные знаки нашим соотечественникам-ветеранам, которые приняли участие в войне. Пройдет целый ряд церемоний, в том числе в Манчестере, где пару лет назад мы установили памятный камень в честь советских воинов и в память о защитниках Ленинграда", - сказал он.

Келин подчеркнул, что в Великобритании "хорошо знают историю Второй мировой войны" и признают решающий вклад советских войск в разгром нацистской Германии. В то же время он указал, что британские СМИ уделили не очень много внимания 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. "Я пока не заметил какого-либо освещения. Может быть [публикации] появятся завтра", - добавил российский посол.

Мемориал у Имперского военного музея в Лондоне представляет собой абстрактное изображение склонившего голову человека, который держит над собой колокол, навечно смолкший в память о жертвах войны. Памятник работы скульптора Сергея Щербакова был установлен на юге британской столицы в 1999 году.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее число ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.