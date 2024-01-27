Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук фашистов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР

По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса выбрали работу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина

ДЕРЕВНЯ ЗАЙЦЕВО /Ленинградская область/, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Главы двух государств приехали на церемонию на одной машине.

Мемориал возведен по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества (РВИО и РИО). Территория Гатчинского района Ленинградской области выбрана не случайно. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Как отметил Путин, мемориал посвящен "всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида". "Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего", - подчеркнул глава государства.

Президенты России и Белоруссии вместе осмотрели памятник, к ним присоединился помощник президента, руководитель РВИО Владимир Мединский. Он рассказал, что композиция монумента была утверждена в ходе голосования.

Путин и Лукашенко оценили реалистичность окружающих стелу фигур узников гитлеровских лагерей - председатель РВИО обратил внимание, что в их основе лежат образы реальных людей. Руководители России и Белоруссии взяли каждый по зажженной лампаде и поместили их в специальные ниши, сделанные у большинства фигур в области сердца. Светильники дали красные отсветы образам узников.

Лукашенко поинтересовался, каким образом удалось добиться светлого оттенка отдельным деталям монумента: "Это что за материал?" "Небо, здесь такое небо", - пояснил Мединский.

Скульптурная композиция

По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Это стела, на вершине которой установлена фигура матери с детьми, а внизу выполнена масштабная скульптурная композиция, состоящая из 150 барельефов, воссоздающих истории реальных мирных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов.

Перед стелой горит Вечный огонь - у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в разных странах Европы.

80-летие снятия блокады Ленинграда

Открытие мемориального комплекса приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие политики, общественные деятели и 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" .

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году, - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина Мария Ивановна провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор, захороненный в одной из братских могил на Пискаревском кладбище, умер от дифтерии во время блокады зимой 1942 года.