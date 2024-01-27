В Ростовской области зажгли новый Вечный огонь

Памятное событие приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Новый Вечный огонь зажгли в селе Большая Неклиновка Неклиновского района Ростовской области, памятное событие приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

По видеосвязи участников церемонии поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Вечный огонь на мемориале в селе Большая Неклиновка Неклиновского района подключен к сетевому газу. Церемония зажжения Вечного огня состоялась в рамках мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, первый Вечный огонь, как символ неугасаемой памяти о подвиге поколения победителей, был зажжен именно в Ленинграде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам памятник был создан в 1980 году - это каменная стена, на которой высечены барельефные изображения воинов разных родов войск. В 2023 году "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" проложил подземный газопровод низкого давления протяженностью около 100 метров и установил мемориальную горелку.

"100 солдат и офицеров покоятся в этой земле. Село Большая Неклиновка Неклиновского района - это часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года наши войска и освободили Ростовскую область. Совсем скоро, в начале сентября, был освобожден Донецк, начали освобождать Донбасс, перед этим был освобожден Луганск. Наша задача - сохранение подвигов, памяти", - привели в сообщении слова губернатора Василия Голубева.

Новый огонь нанесен на интерактивную карту портала "Храним огонь Победы". Ресурс создан по инициативе ПАО "Газпром", на нем собрана информация о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, о военной истории регионов.