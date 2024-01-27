В Абхазии отметили 80-летие полного снятия блокады Ленинграда

По словам замглавы администрации Даура Кове, в Галском районе сейчас не осталось ветеранов ВОВ, "но участие в мероприятиях большого количества людей, несмотря на ненастную погоду, подтверждает, что подвиг жителей и защитников Ленинграда не забыт"

СУХУМ, 27 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, прошли в субботу в абхазском городе Гал, сообщили ТАСС в администрации Галского района.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло лишь 27 января 1944 года. Блокада стала символом стойкости, мужества и силы духа для всех граждан Советского Союза.

"Сегодня в память о тех страшных и героических временах впервые в городе Гал прошли мероприятия, в которых приняли участие руководство и жители района, представители посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества. К мемориалу павшим во время Великой Отечественной войны героям возложили цветы, там же прошел митинг, а после этого на сцене районного дома культуры прозвучали стихотворения и песни о войне, учащиеся галских школ выступили с докладами о блокаде Ленинграда, был показан документальный фильм", - рассказал заместитель главы администрации Даур Кове.

По словам Кове, в Галском районе сейчас не осталось ветеранов Великой Отечественной, "но участие в мероприятиях большого количества людей, несмотря на ненастную погоду, подтверждает, что подвиг жителей и защитников Ленинграда не забыт".

Ранее единственная проживающая в Абхазии жительница блокадного Ленинграда Нонна Мол-оглы отправилась поездом в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда. Поездку организовало представительство Россотрудничества в Абхазии.