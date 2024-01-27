Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась психиатрическая помощь после приговора

Собеседник агентства рассказал, что после того как врачам удалось стабилизировать психическое состояние Касинцева, его доставили в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Психиатрическая помощь медиков потребовалась после оглашения приговора Дмитрию Касинцеву, который был взят под стражу в зале суда за укрывательство Дарьи Треповой, осужденной за совершение теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Как уточнили ТАСС в силовых структурах, у Касинцева в конвойном помещении случилась истерика.

"После того как Касинцева взяли под стражу в зале суда, он пришел в ужас от назначенного ему реального срока наказания, так как до конца не осознавал тяжесть вмененного ему. Уже в конвойном помещении у него случилась истерика, вследствие чего потребовалась психиатрическая помощь медиков. После того как врачам удалось стабилизировать психическое состояние Касинцева, его доставили в СИЗО, установив над ним повышенное наблюдение", - рассказал собеседник агентства.

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, ее приговорили к 27 годам заключения - это самый строгий приговор женщине в истории РФ. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа. Касинцев, приговоренный судом к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, после теракта укрывал Трепову в своей квартире вплоть до прибытия сотрудников правоохранительных органов, причем сначала сообщил им ложную информацию о том, что находится в жилище один.