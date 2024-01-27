Путин назвал блокаду Ленинграда геноцидом

Президент РФ отметил, что произошедшее навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Блокада Ленинграда - лишь часть бесчинств нацистов и их соучастников, это геноцид и его оценка должна быть незыблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По словам главы государства, блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. "От голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях", - сказал Путин.

"Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права", - подчеркнул президент.