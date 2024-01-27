Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о подвиге отцов и дедов, о Победе

Президент РФ призвал никогда не забывать жертвенный путь к Великой Победе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Память о предках, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны, всегда жива в сердцах россиян, заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе. У каждого из нас есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной, нравственной прочности на многие поколения вперед. И все они живут в наших сердцах", - сказал Путин.

В числе героев он назвал участников обороны Брестской крепости, обороны Москвы, защитников волжских рубежей и курских полей, генералов и рядовых, солдатских матерей, тружеников тыла. "И, конечно, мужественные, несгибаемые жители блокадного города на Неве", - подчеркнул президент.

"Вся Россия чествует сегодня ваш подвиг. С праздником вас, с Днем полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады", - заключил Путин.