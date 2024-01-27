Дипломаты РФ поздравили в Молдавии ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда

В представительстве Россотрудничества отметили, что программу вечера составили кадры документальной хроники блокады, фрагменты художественных фильмов об обороне Ленинграда

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Памятная церемонии по случаю 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла в Русском доме в Кишиневе, сообщило представительство Россотрудничества в Молдавии.

"Прошедшим чудовищную осаду города был вручен почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" и памятные подарки", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

Программу вечера составили кадры документальной хроники блокады, фрагменты художественных фильмов об обороне Ленинграда, отрывки из прозаических произведений, стихи и музыкальные композиции о самоотверженных защитниках города на Неве.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее число ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.