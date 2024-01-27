Французские фермеры продолжают блокировать автодороги в 38 точках

Таким образом аграрии требуют увеличения мер государственной поддержки

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Около 700 французских фермеров продолжают блокировать некоторые автотрассы республики, требуя таким образом увеличения мер государственной поддержки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, автодороги страны "заблокированы в 38 местах". В акциях участвует около около 700 фермеров".

Как отмечает телеканал, в пятницу, автотрассы были заблокированы в 113 точках, при этом в протестах участвовало около 17,5 тыс. аграриев.

Ранее представители отраслевых профцентров заявили, что снижают протестную активность в течение выходных дней, однако пообещали возобновить протест в полную силу, начиная с ночи на понедельник. В частности, профсоюзные лидеры пообещали заблокировать все подступы к Парижу на срок не менее пяти дней.

В четверг премьер-министр Франции Габриэль Атталь провел встречу с членами правительства, чтобы обсудить требования фермерских профсоюзов. В пятницу он огласил некоторые меры, направленные на поддержку аграриев. В частности, он остановил повышение цен на топливо для спецтехники. Кроме этого, премьер пообещал ускорить получение финансовой поддержки хозяйствами, находящимися в трудном положении.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.