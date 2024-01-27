В Южной Осетии и Абхазии могут открыть школы для детей военнослужащих при базах ВС РФ

Правительство РФ одобрило соответствующие проекты соглашений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проекты соглашений о создании общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ на территории Южной Осетии и Абхазии. Распоряжения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Южная Осетия о создании общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Южная Осетия", - говорится в тексте одного из документов.

Согласно текстам двух проектов соглашений, российская сторона в лице Минобороны будет выступать учредителем нескольких общеобразовательных организаций, расположенных на территории Южной Осетии и одной общеобразовательной организации на территории Абхазии, "предназначенных для обеспечения получения начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами" детьми военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, проходящих военную службу или работающих на российских военных базах, гражданами Российской Федерации, проживающими в республиках, гражданами самих республик или же гражданами третьих государств.

При этом отмечается, что прием детей граждан, проходящих военную службу в ВС РФ на территории республик, будет осуществляться в первоочередном порядке. Финансирование же общеобразовательных организаций будет осуществляться российской стороной.

Минобороны РФ поручено провести с участием МИД РФ переговоры с югоосетинской и абхазской сторонами и подписать соответствующие соглашения от имени правительства РФ.