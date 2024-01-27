Под Архангельском воссоздали события прорыва блокады Ленинграда

Участники акции воспроизвели операцию "Искра"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Реконструкторы воссоздали события прорыва блокады Ленинграда под Архангельском. Как сообщили ТАСС в областном центре "Патриот", участники акции воспроизвели операцию "Искра".

"Около сотни реконструкторов из шести муниципалитетов Поморья собрались 27 января в селе Заостровье Приморского округа Архангельской области, чтобы воссоздать знаменитую операцию "Искра" 1943 года, - сказали ТАСС. - Военно-историческая реконструкция прошла в рамках фестиваля "Победный рубеж" и собрала реконструкторов-поисковиков со всего региона".

Организаторами выступил военно-патриотический клуб "Знамя Севера" из Северодвинска. На проведение мероприятия, которое включало в себя и ряд других акций, общественники получили президентский грант.

Перед реконструкцией в Заостровской школе для всех желающих работали несколько площадок. Среди них военно-полевой госпиталь, где показали, как в полевых условиях проводятся операции. Еще одна площадка - это выставка "Оружие Победы" и современного оружия. Младшие школьники собирали чайные наборы для участников специальной военной операции, ребята постарше учились управлять беспилотниками и роботами. На улице работала полевая кухня.

Реконструкторы постарались максимально точно воссоздать события не только внешним видом бойцов, но и обустройством территории. Они показали важный момент операции - воссоединение Волховского и Ленинградского фронтов, в результате которого войска фашистов сами оказались в кольце. В ход акции был показан исторический танк, который после долгого восстановления поставили на ход активисты военно-патриотического клуба "Знамя Севера".

Операция "Искра" - наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны, проведенная с 12 по 30 января 1943 силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады Ленинграда. Благодаря успеху операции город был освобожден.