Праздничный салют запустили над Петропавловской крепостью в День снятия блокады

Расчеты Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Праздничный салют, как и 80 лет назад, прогремел над небом Санкт-Петербурга в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. У стен Петропавловской крепости расчеты Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов в сопровождении более тысячи фейерверков, причем каждый залп был поименован и посвящен героическим защитникам блокадного города, сообщила журналистам пресс-служба ЗВО.

"Расчеты батареи орудий калибра 85 мм Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп был поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города", - говорится в сообщении.

80 лет назад в этот день салют состоял из 24 залпов, которые обеспечили 324 орудия, установленные в разных частях города - на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.