Ученые опровергли легенду о завозе в Ленинград кошек после блокады

Как рассказал корреспонденту ТАСС кандидат биологических наук Павел Глазков, это можно считать скорее городской легендой, а кошачья популяция восстановилась естественным путем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. В архивах нет ни одного документа, подтверждающего, что после блокады в Ленинград завезли из других городов два вагона кошек для спасения от грызунов, рассказал корреспонденту ТАСС кандидат биологических наук Павел Глазков. По мнению ученых, это можно считать скорее городской легендой, а кошачья популяция восстановилась естественным путем.

"Нигде нет документов, подтверждающих тот факт, что в Ленинград после окончания блокады было завезено два вагона кошек. В архиве железной дороги тоже нет этому никаких подтверждений. Много информации еще не рассекречено и не доведено до нас", - отметил Павел Глазков, ссылаясь на данные сотрудников петербургских архивов.

Кошки и собаки почти полностью исчезли в Ленинграде в первую блокадную зиму, животные выжили только в редких семьях, но уже к 1944 году популяции начали постепенно восстанавливаться. Многие современные исследователи считают, что это происходило скорее само собой. Завоз кошек из Ярославля и Сибири упомянут лишь в частных записях, поэтому вероятнее всего, это одна из городских легенд, считают исследователи. По словам Глазкова, "котят могли завозить по просьбе горожан, но это не было массовым явлением". По воспоминаниям современников, кошки пользовались огромным спросом. Например, цена котенка на ленинградских рынках зимой 1944 года доходила до 500 рублей (килограмм картошки продавался там же по 65 рублей).

Кошки сыграли важную роль в вопросе выживания Ленинграда, отметил биолог в своей лекции в Российской Национальной библиотеке в День полного освобождения города от фашистской блокады. "Они предотвращали вспышки роста численности грызунов, которые могли распространять инфекции по всему городу и уничтожить ценные продовольственные запасы. По той же причине бойцы держали кошек в окопах, их заводили экипажи танков - как в городе, так и на фронте крысы были серьезной проблемой".

Животные в блокаде

Глазков отметил в своей лекции, что в борьбе за осажденный город свою роль сыграли многие животные. Например, собаки были не только охранниками, но и подрывниками, связистами и санитарами. Их готовили в специальной школе для военных собаководов, которая находилась в Сосновке. Сейчас там установлен памятник. В качестве важного блокадного транспорта использовались лошади - именно конная упряжка первой прошла по Дороге жизни, доставляя пробную партию хлеба в Ленинград.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.

2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.