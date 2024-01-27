Численность Росгвардии увеличится в связи с присоединением Новороссии

Глава Росгвардии отметил, что на этих территориях тоже надо обеспечить свои структуры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Численность сотрудников и военнослужащих Росгвардии составляет 370 тыс. человек, но она будет увеличиваться в связи с присоединением Новороссии. Об этом сообщили глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Все структуры (Росгвардии - прим.ТАСС) насчитывают 370 тыс., еще будем увеличивать в связи с тем, что сейчас вошли территории (в состав РФ - прим.ТАСС) и на этих территориях тоже надо обеспечить свои структуры", - сказал он в интервью телеканалу "Соловьев Live".

Он также отметил, что в Новороссии необходима силовая структура, чтобы защищать страну. "Специальная военная операция, то что происходит… Мы никогда не обстреливаем садики, школы и так далее, а эти упыри (ВСУ - прим.ТАСС), с ними надо, конечно, бороться. Нужны силовые структуры, которые будут защищать нашу страну", - отметил Золотов.

По его словам, идет информационная и психологическая война, западные страны "спустили всех собак с цепи". "Такая война была, а сейчас она еще страшнее. В истории нашей страны такого никогда не было, то что сейчас творится. Всех собак с цепи спустили на нас, это информационная война, психологическая война. Вся война идет, чтобы уничтожить нашу экономическую составляющую", - добавил глава Росгвардии.