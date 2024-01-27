В германских городах прошли многотысячные акции против правого экстремизма

В некоторых демонстрациях приняли участие видные политики ФРГ, среди которых был глава Минобороны Борис Писториус

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова прошли в некоторых городах Германии. Только в Дюссельдорфе такая акция собрала, по данным полиции, около 100 тыс. человек.

Как отмечает агентство DPA, в некоторых демонстрациях приняли участие видные политики ФРГ. В Зигмарингене на ней присутствовал премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман ("зеленые"), в Ахене - министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия) и премьер-министр Шлезвига-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Христианско-демократический союз), в Оснабрюке, где акция собрала около 25 тыс. человек, - глава Минобороны Борис Писториус. Последний, выступая перед участниками демонстрации, заявил, что АдГ стремится к изменению политической системы в стране.

"Это означает не что иное, как то, что они хотят вернуться в темные времена расового безумия, дискриминации, неравенства и беззакония", - сказал Писториус. Он провел параллели с Веймарской республикой, которую, по его словам, разрушили не ее враги, а слабость ее сторонников. "Сегодня мы лучше это знаем, история не должна повториться", - добавил министр.

В Дюссельдорфе акция прошла под девизом "Против АдГ - мы не молчим. Мы не смотрим в сторону, мы действуем". На плакатах были надписи следующего содержания: "Я в принципе не люблю нацистов", "Ни разу больше" и другие. По оценке местных правоохранительных органов, в Киле демонстрация собрала 11,5 тыс. человек, в Любеке - около 8 тыс., Кайзерслаутерне - примерно 6 тыс., в Мангейме - до 20 тыс., в Ахене - около 12,5 тыс., в Марбурге - более 12 тыс., в Веймаре - свыше 1,5 тыс. Акции прошли и в менее крупных городах ФРГ.

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят в Германии уже на протяжении примерно двух последних недель. На прошлых выходных по всей стране они собрали около 1 млн человек. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.