В Болгарии вручили почетные знаки в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Заведующий консульского отдела посольства РФ Владимир Чертков поблагодарил ветеранов за активное участие в официальных мероприятиях

СОФИЯ, 27 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Проживающие в Болгарии дети ленинградской блокады Алла Илиева и Галина Игнатова получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Торжественная церемония прошла в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии.

Заведующий консульского отдела посольства РФ Владимир Чертков поблагодарил ветеранов за активное участие в официальных мероприятиях, проходящих в Болгарии, а также пожелал им здоровья и активного участия в общественной работе. "Мы рады, что вы являетесь примером для нашей молодежи", - сказал дипломат, вручая почетные знаки. Чертков сообщил, что ранее почетный знак уже получил глава Совета ветеранов при Координационном совете российских соотечественников в Болгарии Игорь Завьялов, которого российские дипломаты навестили в больнице. В ближайшие несколько дней памятные награды получат и остальные блокадники, проживающие в балканской республике.

"Мы рады, что независимо от всех сложностей и событий мы дожили до памятного юбилея освобождения нашего Ленинграда от блокады", - сказала Илиева во время церемонии.

Ветераны стали почетными гостями литературно-музыкального вечера "Ленинградский метроном", подготовленного режиссером Чавдаром Савовым с участием болгарских артистов, музыкантов и поэтов, а также учениками школы при посольстве России в Болгарии.

Зрители посмотрели документально-поэтическую композицию "Блокада Ленинграда", в которой звучала музыка Баха, Свиридова, Чайковского, стихи Ольги Берггольц, Константина Симонова, болгарского поэта Матея Шопкина и других. Также демонстрировались кадры видеохроники.

В память о жертвах блокады была объявлена минута молчания.