В Новгородской области завершился благотворительный марафон "Рождественский подарок"

В филармонии имени А. С. Аренского показали спектакль "Маленький принц"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" завершился спектаклем "Маленький принц" с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Мероприятие прошло в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Главный предмет изучения любого художника, его творчества - человек, его душа. Самое ценное, что может быть у ребенка - когда папа с ним играет. Для меня этот спектакль - погружение в детство. А если копнуть глубоко - это о человеке-романтике, о сострадании, эмпатии. В сочетании с французской классикой он становится очень пронзительным", - цитирует пресс-служба слова Безрукова.

"Маленький принц" в исполнении Безрукова - интерактивный спектакль, в который вовлечены, прежде всего, юные зрители. Заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова поблагодарила артиста за поддержку рождественского марафона.

"Благотворительный марафон "Рождественский подарок" - это уникальная акция. Конечно, многое менялось, но неизменным остается желание людей делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня торжественное завершение нашего марафона, и я хочу поблагодарить всех, кто принял в нем участие, кто откликнулся - наших благотворителей и неравнодушных новгородцев. Сегодня в зале - семьи наших бойцов. В первую очередь это мероприятие для них, чтобы они почувствовали нашу любовь и поддержку", - отметила Кирилова.

В 2024 году, как и в 2023 году, благотворительный марафон "Рождественский подарок" был посвящен поддержке семей участников специальной военной операции. В течение месяца во всех муниципальных районах и округах области прошли сотни мероприятий для семей участников специальной военной операции. Его итоги будут подведены в ближайшее время на заседании организационного комитета.