Федор Конюхов пересечет ОАЭ на верблюдах за две недели

Протяженность маршрута экспедиции составляет 560 км

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельный переход на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Международного центра путешествий Федора Конюхова.

"Маршрут экспедиции "Через семь эмиратов" проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра и Умм эль-Кайвейни. Протяженность пути составляет 560 км за две недели. Старт состоялся в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби на рассвете. Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30-40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате. Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом", - говорится в сообщении.

Переход "Через семь эмиратов" является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции - пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря. В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

Конюхов имеет достаточный опыт в организации караванных экспедиций. В 2002 году состоялась экспедиция протяженностью более тысячи километров на верблюдах "По следам Великого шелкового пути" по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям, Дагестану и Ставропольскому краю. В 2009 году вместе с монгольскими и калмыцкими погонщиками Конюхов пересек Монголию с востока на запад. В 2011 году ему также удалось пересечь Данакильскую пустыню в Эфиопии - одно из самых жарких мест на планете. Караван прошел 1,2 тыс. км за 40 дней.