В нескольких школах Владивостока планируют ввести занятия по авиационной робототехнике

Они начнутся с сентября 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Уроки авиационной робототехники появятся в нескольких школах Владивостока с нового учебного года. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Константина Шестакова.

"С сентября 2024 года в нескольких школах Владивостока появятся уроки авиационной робототехники. Речь идет о возможности не только узнать об управлении беспилотными летательными аппаратами, но и о том, как их конструировать и ремонтировать. Достигнута договоренность, согласно которой МГУ имени Невельского разработает образовательную программу для обучения желающих учителей школ", - говорится в сообщении.

До конца февраля 2024 года в университете разработают содержание образовательной программы, а летом начнется обучение первой группы преподавателей.

В семи школах Владивостока с 2022 года также изучают подводную робототехнику. Обучение прошли уже более 500 человек.