В школах Сахалина продлили дистанционный режим обучения

Речь идет об учебных заведениях Долинского района (за исключением села Быков и села Советское), села Троицкое Анивского района, города Южно-Сахалинска

ТАСС, 28 января. Школы Сахалина продолжат проведение занятий в дистанционном режиме, чтобы обеспечить безопасность детей во время снегоуборочных работ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

"В связи с проведением снегоуборочных работ, в целях обеспечения безопасности детей 29 января продлен дистанционный режим обучения в школах: Долинского района (за исключением села Быков и села Советское), села Троицкое Анивского района, города Южно-Сахалинска. Детские сады будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

С 23 января учащиеся 82 школ восьми районов юга Сахалина не посещают очные занятия из-за метели. С утра 25 января к ним прибавились ученики еще 12 школ Поронайского района в центральной части острова. С 26 января с дистанционного обучения к очным занятиям вернулись школьники Макаровского и Поронайского районов.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как было нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, местами в населенных пунктах не было электричества. На территории области с 24 января объявлен режим ЧС.

Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу 26 января. Восстановлено движение пригородных поездов на участке Южно-Сахалинск - Томари, снято ограничение для движения автобусов по трем межмуниципальным маршрутам: Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно-Сахалинск - Красногорск, Южно-Сахалинск - Шахтерск. Участок автодороги Южно-Сахалинск - Оха от Долинска до села Тихого (42-128 км) откроют для движения личного транспорта в 17:00 (09:00 мск).

На маршруты вышли автобусы, следующие из Южно-Сахалинска в Долинск, Охотское, Троицкое, Быков, в понедельник будет снято ограничение для движения автобусов еще по восьми межмуниципальным маршрутам. Вывоз мусора с площадок для сбора твердых коммунальных отходов возобновлен в Южно-Сахалинске, до конца дня планируется забрать 60% мусора.