Кабмин утвердил систему категорирования российских научных изданий

Постановлением закрепляется, что такие издания должны быть поделены на группы в зависимости от их значимости в научном сообществе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России вводит систему категорирования российских научных изданий, где будут опубликованы докторские и кандидатские диссертации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В России вводится система категорирования отечественных научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты кандидатских и докторских диссертаций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о перечне научных журналов, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией (ВАК) для опубликования результатов диссертаций, что необходимо для допуска к их защите", - говорится в сообщении.

Постановлением кабмина закрепляется, что такие издания должны быть поделены на группы в зависимости от их значимости в научном сообществе. По данным правительства, при ранжировании будут в том числе учитываться индексы научного цитирования издания, уровень авторитетности авторов, уникальность и качество их статей, уровень рецензирующей организации, количество просмотров статей издания в течение года. Подробный порядок категорирования будет определен Минобрнауки, уточняется в сообщении.

"Введение системы категорирования направлено на создание конкурентной среды между российскими научными изданиями и повышение качества материалов, публикуемых соискателями ученых степеней. Необходимость ее введения также связана с недружественными действиями ряда иностранных государств, осложнившими доступ российских ученых к международным научным изданиям, публикации в которых учитывались при защите диссертаций", - добавили в кабмине.

Отмечается, что после этого, в марте 2022 года, правительство ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных научных журналах.