Песков рассказал о сложностях совмещения отцовства и работы

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что дети часто на него обижаются из-за отказа от семейных занятий ради работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Совмещение работы и отцовства не всегда просто, рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля рассказал, что дети часто на него обижаются из-за отказа от семейных занятий ради работы, но он все равно считает их воспитание счастьем.

Песков - многодетный отец: у него три сына и две дочери. Видео, записанное на мероприятии в честь старта Года семьи, опубликовано в Telegram-канале журналиста.

"Приходится, да", - ответил Песков на вопрос, случаются ли ситуации, когда ему приходится заниматься работой вместо общения с семьей. Дети на это "обижаются, внутренне обижаются", признался представитель Кремля. "Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, рассказывать. Становится стыдно", - поделился он.

"Это счастье, - сказал Песков о воспитании детей. - И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в работу, в учебу. Потом они растут - проблем становится еще больше. Это прекрасно".

Говоря о совмещении работы и семейной жизни, Песков отметил: "Вряд ли стоит усложнять, то, что не так сложно. Но и упрощать нельзя". "Дети важнее, чем работа, это с годами понимаешь", - добавил он.