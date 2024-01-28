Патрушев: память о подвиге блокадного Ленинграда дает истинные ценности молодежи

По словам секретаря Совета безопасности России, в годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм, и все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом воспитания российской молодежи, помогает дать им истинные ценности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он возложил венок к подножию монумента "Мать-родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. 27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.

В годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм, и все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать, сказал Патрушев журналистам. "Особую стойкость проявляли в Ленинграде - и гражданское население, и военнослужащие. И надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания", - добавил секретарь Совбеза.

В нынешних памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принимает участие очень много молодежи, отметил Патрушев. "И это очень приятно. Они будут знать, что здесь происходило, почему мы сейчас живы и каких ценностей мы придерживаемся", - сказал он.

Патрушев признался, что впервые побывал на Пискаревском кладбище в 1965 году. "На меня произвело очень большое впечатление то, что я здесь увидел. Убежден, что на тех, кто приходит сюда, это тоже производит очень большое впечатление", - добавил Патрушев. "Я считаю, что это мемориальное кладбище должно играть и играет очень важную роль в воспитании людей", - подчеркнул он.