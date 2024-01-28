Патрушев: в дружественных странах "западникам" советуют посетить Пискаревское кладбище

Так они смогут лично увидеть, какие ужасы творили нацисты в отношении блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, и понять, что творят сейчас, заявил секретарь Совбеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Коллеги секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева из других стран говорят ему, что представители коллективного Запада должны приезжать в Санкт-Петербург на Пискаревское кладбище для того, чтобы лично увидеть, какие ужасы творили нацисты в отношении блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, и понять, что западники творят сейчас. Об этом секретарь Совбеза рассказал на церемонии возложения венка к монументу "Мать-родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Накануне исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.

В нынешнем году в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ пройдет очередная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сказал Патрушев журналистам. Предыдущая встреча состоялась в 2023 году в Подмосковье, на ней было представлено 101 государство, добавил он. "Запад не приглашали, и их не было", - отметил секретарь Совбеза.

Участники встречи в Санкт-Петербурге тогда посетили Пискаревское кладбище, секретари советов безопасности дружественных стран и потом неоднократно в рамках рабочих визитов в Россию посещали этот мемориал, отметил Патрушев. "И важно - они, когда видели это все, говорили: "Этот Запад нам рассказывает о правах человека, о демократии. Вот пусть они посмотрят, что творили и что продолжают творить в нынешнее время", - сказал он.