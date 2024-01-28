Аксенов заявил об отсутствии необходимости в строительстве тоннеля под Керченским проливом

По словам главы Крыма, реализация проекта могла быть актуальна до начала СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив, которое ранее обсуждалось в СМИ, нет, при этом техническая возможность реализации такого проекта имеется. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью региональной телекомпании "Вести-Крым".

"Может быть, на старте эти идеи могли быть реализованы, я сам некоторые проекты изучал. Сейчас в этом нет необходимости, [Крымский] мост защищен достаточно. Возможность реализации есть, я изучал технологию, но сейчас строить дублирующий вариант вообще никакого смысла нет", - сказал Аксенов.

Он добавил, что реализация такого проекта, возможно, была бы актуальна до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. "Если бы до СВО его готовили как элемент какой-то - и то, может быть, он был бы избыточен с учетом тех мер, которые принимаются. Сейчас точно нет смысла, СВО закончится теми целями, которые обозначил лидер, и после этого точно никакой потребности в тоннеле не будет", - пояснил он.

В ноябре 2023 года американская газета Washington Post сообщила о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это утверждение чушью. Министерство иностранных дел Китая опровергло эту информацию. Аксенов также назвал публикацию дезинформацией.