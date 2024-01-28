В Петербурге открылась выставка плаката "Подвигу твоему, Ленинград"

В экспозицию вошли 80 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Выставка плаката "Подвигу твоему, Ленинград" к 80-летию полного снятия блокады города открылась в Санкт-Петербургском союзе дизайнеров. В экспозицию вошли 35 наиболее ярких работ на тему памяти о народном подвиге.

"Наши ленинградские, петербургские художники всегда были на острие времени, на острие эпохи. Они участвовали и в "бульдозерных" выставках времен окончания советской власти, они участвовали в потрясающих выставках политического плаката середины 90-х годов. Мы понимаем цену того страшного времени, и рассказать языком плаката о тех событиях сегодняшним нашим согражданам призвана эта выставка", - сказала на вернисаже президент Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга, депутат Государственной думы России Елена Драпеко.

В проекте приняли участие как ведущие художники и дизайнеры, так и студенты профильных творческих вузов и кафедр.

В наиболее выразительных плакатах художники старшего поколения обращаются к истории своей семьи, пережившей блокаду, пытаются по-новому взглянуть на фотографии тех лет. Так, средствами этого лаконичного жанра заглянул в свое блокадное детство председатель клуба ветеранов Санкт-Петербургского союза дизайнеров Алексей Печкин. А содружество художников Фалдиных представило на выставку самый лаконичный плакат из детских ростовых меток на двери, на которой рост ребенка прерывается красной чертой с отметкой "1941".

Всего на выставку было прислано 80 работ - свидетельство того, что в наши дни традиции ленинградского-петербургского плаката сохраняются и развиваются. Однако художники, работающие в этом жанре, выражали на вернисаже сожаление, что "плакат не выходит на улицу", что он не востребован городом.

Выставка будет работать до 4 февраля. Вход на нее свободный.