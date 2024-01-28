Команда группы "Би-2" заявила, что концерты в Таиланде проводились официально

Поводом для задержания музыкантов стали некорректно оформленные организаторами документы, говорится в заявлении

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Концерты рок-группы "Би-2" в Паттайе и Пхукете в Таиланде проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением необходимых требований по безопасности мероприятия. Поводом для задержания музыкантов стали некорректно оформленные организаторами документы, говорится в заявлении группы, опубликованном в официальном Telegram-канале "Би-2".

"Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия. Возвращаясь к задержанию: первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, - не граждане РФ", - говорится в сообщении.

Команда группы отмечает, что "поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы".

В публикации отмечается, что никаких дополнительных обвинений группе не предъявлено. "В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили", - уточняется в сообщении. Команда добавила, что связи с участниками группы нет.

Участники "Би-2" были задержаны в среду в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). В ведомстве уточнили, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.