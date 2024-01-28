Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением в церкви в Стамбуле

Франциск еще раз подчеркнул важность мира и призвал к завершению насилия в Мьянме, на Святой земле и на Украине

ВАТИКАН, 28 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле. Инцидент во время службы в церкви Святой Марии в районе Сарыер произошел 28 января утром.

"Я выражаю свою духовную близость всем прихожанам церкви Святой Марии в Сарыере в Стамбуле, которая подверглась вооруженному нападению во время мессы, что повлекло смерть одного человека и ранения нескольких человек", - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Франциск еще раз подчеркнул важность мира и призвал к завершению насилия в Мьянме, на Святой земле и на Украине.

Неизвестные напали на гражданина Турции в католической церкви в Стамбуле. Двое неизвестных в масках применили огнестрельное оружие. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших. Городская прокуратура начала расследование случившегося.