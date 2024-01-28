Фальков в рамках "Елки желаний" исполнил мечту девочки из ДНР

Она мечтала об экскурсии по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков исполнил мечту 15-летней Иры Бурлака из Донецкой Народной Республики в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", девочка с семьей посетила Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.

"К встрече, которая прошла в Санкт-Петербургском горном университете, присоединилась Лиза Степаненко - участница акции 2021 года. Министр пообщался с подопечными, расспросил Иру и ее семью о поездке, а Лизу - о ее творчестве: девочка пишет стихи и рассказы", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что с 24 января для Иры, ее мамы и младшего брата Саши была организована культурная программа в Северной столице.

Кроме того, поскольку в следующем году Ира оканчивает школу, для нее было предусмотрено посещение вузов. "Она посетила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица и Санкт-Петербургский горный университет. Во время поездки для Ира и ее семьи также были организованы экскурсии по знаковым местам Санкт-Петербурга.

"Лиза Степаненко, мечту которой - съездить на родину Деда Мороза в Великом Устюге - глава Минобрнауки исполнил в 2022 году, в канун нового, 2024 года, загадала - побывать с семьей в Мариинском театре. Ее мечта была также исполнена, семья посетила спектакль "Щелкунчик", - уточняется в сообщении.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены желания около 107 тыс. человек. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.