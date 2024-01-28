Ростовчане начали сбор помощи для жильцов дома, где обрушился подъезд

Глава городской администрации Алексей Логвиненко поблагодарил неравнодушных жителей за помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Жители Ростова-на-Дону начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жильцов аварийной пятиэтажки, в которой произошло обрушение подъезда.

Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Неравнодушные горожане откликнулись на беду жильцов дома по ул. Нариманова, 72/3. Ростовчане приносят предметы первой необходимости, одежду. Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все желающие по пр. Королева, 3", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

"Благодарю каждого, кто не остается в стороне", - добавил он.