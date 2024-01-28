Мединский отметил работу военных строителей при создании гатчинского мемориала

Помощник президента рассказал, что им приходилось трудиться "в экстремальных условиях в 30-градусные морозы"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский оценил работу военных строителей, создавших мемориальный комплекс, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

"За 11 месяцев мемориал был создан, строительные работы вела Военно-строительная компания Министерства обороны РФ. Великолепно отработали. Очень быстро, четко и качественно", - сказал он.

Мединский уточнил, что вместе со специалистами Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России над мемориалом трудились сотрудники РВИО. Общая площадь памятника - 120 тыс. кв. м. На кургане выполнена композиция - скорбная фигура Родины-матери, обнимающей своих детей, высотой 47 м.

"Военные строители работали в экстремальных условиях в 30-градусные морозы. Трудились круглосуточно, без выходных. Сделали фундаменты, подъездную дорогу и пешеходные дорожки, обустроили курган, проложили инженерные сети, провели благоустройство территории. Мы понимали значимость проекта, и все работы выполнили точно в срок", - добавил в свою очередь руководитель проекта ВСК Дмитрий Деев.

Накануне в Гатчине был открыт мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии открытия приняли участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" - потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев. Территория Гатчинского района, где возведен мемориал, выбрана не случайно, в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.