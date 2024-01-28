В Лейпциге неизвестные разрисовали портреты жертв Холокоста

В общей сложности испортили шесть картин

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали в Лейпциге портреты жертв Холокоста, являющиеся частью открытой выставки и установленные на площади имени Вилли Брандта. Об этом сообщила местная полиция.

В общей сложности были испорчены шесть портретов. Их разрисовали зеленым и черным маркерами. Кроме того, несколько картин были испорчены на главном железнодорожном вокзале. Возбуждено уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни и порче имущества.

27 января в мире отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Он установлен согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.