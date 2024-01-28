СМИ: глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа

Телеканал BFMTV отметил, что полицейские и жандармы уделят внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещали устроить с 29 января протестующие фермеры. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, это решение принято по итогам совещания с силовыми структурами в воскресенье. Полицейские и жандармы также уделят внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи.

Вместе с тем министр подчеркнул, что силы правопорядка должны действовать очень сдержанно, вмешиваясь лишь в крайних случаях. Среди поводов для вмешательства Дарманен назвал "угрозу неприкосновенности частных лиц, государственных и частных зданий или имущества, которым может быть нанесен серьезный ущерб". Последнее было упомянуто в контексте нападений радикально настроенных манифестантов на иностранные автофургоны с продуктами.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января премьер-министр Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе.