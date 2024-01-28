На западе Украины раскольники силой выгнали настоятеля и захватили храм УПЦ

Формальным поводом для этого послужили незаконные сборы, проведенные в октябре 2023 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Печески Хмельницкой области. Настоятеля вытолкали из храма, а полиция бездействовала, сообщила местная епархия УПЦ.

"Местные сторонники ПЦУ <...> при бездействии сотрудников полиции завладели помещениями храма. В то же время активисты вытолкали из храма его настоятеля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

Уточняется, что захват Свято-Покровского храма произошел в субботу, а формальным поводом для него послужили незаконные сборы, проведенные в октябре 2023 года. В епархии уточнили, что тогда собрание неизвестных людей было выдано за сборы религиозной общины с целью перевода храма в ПЦУ. На основании этих "сборов" местные власти перерегистрировали храм. Однако настоящие члены общины остаются верными УПЦ, подчеркнули в епархии, а действия активистов и властей нарушают конституцию.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.