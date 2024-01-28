Власти Франции объявят новые меры поддержки фермеров 30 января

Фермеры ждут ответов на вопросы о том, как быть с импортом дешевого зерна и мяса птицы с Украины

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Франции готовит перечень новых мер поддержки сельского хозяйства с целью попытаться удовлетворить требования протестующих фермеров. По словам министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марка Фено, меры будут объявлены 30 января.

"Премьер-министр [Габриэль Атталь] объявил о первых мерах в пятницу, будут дополнительные меры как на европейском уровне, так и на национальном", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV. По словам Фено, правительство будет обсуждать их в течение следующей недели и может объявить о новых предложениях 30 января. На этот день запланировано программное заявление премьера.

В интервью газете La Tribune de Dimanche глава крупнейшего аграрного профсоюза FNSEA Арно Руссо заявил, что Атталь учел малую долю из 122 требований протестующих, переданных властям. Фермеры ждут ответов на вопросы о том, как быть с импортом дешевого зерна и мяса птицы с Украины, с пенсионными проблемами и экологическими директивами ЕС.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января премьер-министр Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам не допустить "блокады Парижа".