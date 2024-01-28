В Венгрии поезда опоздали за 2023 год в общей сложности на пять лет и восемь месяцев

По информации железнодорожной компании MAV, в 2023 году ее поезда опоздали в общей сложности на 3 млн минут

БУДАПЕШТ, 28 января. /ТАСС/. Время опоздания пассажирских поездов в Венгрии составило в 2023 году в общей сложности пять лет и восемь месяцев. Об этом свидетельствуют данные венгерской железнодорожной компании MAV, предоставленные по запросу интернет-издания Telex.

В 2023 году поезда MAV опоздали в общей сложности на 3 млн минут, что соответствует примерно пяти годам и восьми месяцам и превышает показатели предыдущих лет, сообщило издание. Оно уточнило, что при подсчетах не учитывались задержки прибытия поездов, составлявшие менее шесть минут.

Однако прошлогодняя задержка почти в шесть лет не кажется такой уж большой, если сравнить ее с общим временем, в течение которого венгерские поезда находились в пути, отметило Telex. В 2023 году оно составило 176 лет и 6 месяцев.

Показатели 2023 года оказались самыми плохими за последние семь лет - с тех пор, как в MAV была введена новая методология подсчета. Лучше всего дела обстояли в 2020 году, но это объяснялось всего лишь сокращением количества рейсов в связи с уменьшением числа пассажиров во время пандемии ковида. В числе главных причин задержек поездов железнодорожная компания назвала обрывы линий электропередачи, поломку локомотивов и плохие погодные условия.