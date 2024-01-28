Путин и Лукашенко вышли на лед комплекса "СКА Арена" посмотреть на тренировку

Президенты России и Белоруссии наблюдали за хоккеистами несколько минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Лидеры стран не только пообщались с членами команды СКА, но и вышли на лед посмотреть на их тренировку.

Осмотрев ледовую арену, Путин и Лукашенко направились в раздевалку хоккейной команды, чтобы пообщаться со спортсменами. В конце встречи, которая проходила в непринужденной и доброжелательной обстановке, хоккеисты пригласили глав государств выйти на лед, чтобы посмотреть их тренировку, и те ответили согласием.

Путин и Лукашенко наблюдали за хоккеистами несколько минут.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тыс. кв. м является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тыс. зрителей. 9 и 10 декабря она приняла матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40 066 зрителей.

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Участвует в чемпионатах страны на высшем уровне с сезона 1946-1947 годов. Команда в 2017 году стала чемпионом России по хоккею.