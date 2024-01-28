Эксперты обнаружили место повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Оператор электросетей Fingrid уточнил, что неисправность не была вызвана внешними факторами

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили место повреждения энергетического кабеля Estlink 2, пролегающего по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, неисправность не вызвана внешними факторами. Об этом сообщил оператор электросетей Fingrid.

По данным компании, установление причин случившегося продолжалось в субботу и воскресенье. Место повреждения было обнаружено на эстонской стороне, говорится в сообщении. Как уточняет Fingrid, судя по имеющейся информации, неисправность не была вызвана внешними факторами.

Отказ линии электропередачи, о которой сообщалось 26 января, не поставил под угрозу работу энергосистемы Финляндии. Система функционирует нормально, уверяют энергетики страны.

Между Финляндией и Эстонией проложено два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. Estlink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, Estlink 2 - в 2014 году. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта Estlink 3, который планируется завершить к 2035 году.