Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении журналистов "Известий"

На журналистов издания ранее напали охранники на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об избиении журналистов МИЦ "Известия" на семинаре блогера в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Химках во время мероприятия "Инна ленд", организованном блогером Инной Тлиашиновой, охранники напали на журналистов МИЦ "Известия", которые приехали снимать семинар. По этому факту возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).