28 января, 15:26,
обновлено 28 января, 15:34

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении журналистов "Известий"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин . Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

На журналистов издания ранее напали охранники на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об избиении журналистов МИЦ "Известия" на семинаре блогера в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Химках во время мероприятия "Инна ленд", организованном блогером Инной Тлиашиновой, охранники напали на журналистов МИЦ "Известия", которые приехали снимать семинар. По этому факту возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия