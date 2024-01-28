Путин и Лукашенко получили в подарок хоккейные футболки от клуба СКА

Главы государств поблагодарили за подарки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после осмотра многофункционального спортивно-концертного комплекса "СКА Арена" в Санкт-Петербурге получили в подарок по две хоккейных футболки клуба СКА.

После того, как главы государств осмотрели ледовую арену, они направились на встречу с командой хоккейного клуба СКА. В конце этой встречи Путину и Лукашенко вручили по две хоккейные джерси.

Главы государств поблагодарили за подарки. При этом Лукашенко отметил, что нынешний защитник клуба СКА Степан Фальковский, который ранее играл в минском "Динамо", "стал намного быстрее".

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Участвует в чемпионатах страны на высшем уровне с сезона 1946-1947 годов. Команда в 2017 году стала чемпионом России по хоккею.