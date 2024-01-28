Премьер Финляндии пропустит митинг кандидата в президенты из-за недомогания

Петтери Орпо сообщил, что будет следить за результатами голосования из дома

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо из-за расстройства желудка не поддержит в воскресенье своего соратника по Национальной коалиционной партии и фаворита президентской гонки Александра Стубба. Об этом Орпо сообщил на странице в Х.

"Вчера вечером я подхватил расстройство желудка, поэтому из-за возможного риска заражения по рекомендации врача я воздерживаюсь от участия в сегодняшнем предвыборном митинге. К счастью, сейчас я чувствую себя довольно хорошо, так что смогу следить за результатами [голосования] вместе с семьей, не выходя из дома", - написал Орпо.

В воскресенье в Финляндии проходят выборы президента, во второй тур которых, как ожидается, выйдет Стубб от Национальной коалиционной партии. Ее лидер Орпо активно участвовал в предвыборной агитации Стубба. Первые результаты голосования будут обнародованы сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 мск).