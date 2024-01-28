Почти 55 тыс. человек в Новороссии получили меры поддержки для семей с детьми в 2023 году

В Министерстве труда и социальной защиты РФ уточнили, что в Запорожской области соцподдержку получили 32,1 тыс. человек, а в Херсонской области 22,6 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Российские власти за 2023 год предоставили меры социальной поддержки для семей с детьми более чем 54,7 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей, сообщило Херсонское агентство новостей со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

"На территории Запорожской и Херсонской областей в 2023 году федеральными мерами социальной поддержки семей с детьми обеспечено более 54,7 тыс. человек. Запорожская область - 32,1 тыс. человек, Херсонская область - 22,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение 2023 года в Херсонскую область для социальных выплат направлено более 1,5 млрд рублей.