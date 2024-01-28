Хоккеисты клуба СКА попросили Путина помочь решить вопрос с транспортом для болельщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что городские власти решат этот вопрос, обеспечив дополнительный транспорт от других удобных станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Хоккеисты клуба СКА попросили президента России Владимира Путина помочь в решении вопроса с транспортом для болельщиков в связи с планируемой реконструкцией ближайшей к спортивно-концертному комплексу "СКА Арена" станции метро.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге и пообщались со спортсменами.

В ходе этой встречи капитан СКА Александр Никишин в разговоре с президентом России сказал: "Владимир Владимирович, есть большой вопрос". На это Путин в шутку ответил: "Сколько?", имея ввиду денежную помощь, что развеселило всех участников встречи.

Как пояснил спортсмен, команда обеспокоена тем, что в связи с планами закрытия на реконструкцию станции метро "Парк Победы", от которой проще всего добраться до "СКА Арены", болельщикам будет сложнее попасть на матчи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ заверил, что городские власти решат этот вопрос, обеспечив дополнительный транспорт от других удобных станций метро.